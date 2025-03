O vice-campeão regional venceu a quinta classificativa do Rali do Marítimo - Município de Machico, com o tempo de 4:01,9, estabelecendo um novo recorde na classificativa e continuando imparável na prova.

Com o resultado, João Silva tem 8 segundos de vantagem sobre Miguel Nunes, que fez o tempo de 4.02,7.

O rali continua com a disputa da classificativa 6, que consiste na primeira passagem pelo Porto da Cruz.