Depois da recuperação de Miguel Caires nas duas classificativas anteriores, João Silva voltou a recuperar terreno na liderança do Rali de São Vicente ao ser o mais rápido na PEC 6 - Rosário 1.

O piloto do Skoda Fabia, que lidera o rali, obteve um tempo de 6:41.8, e ganhou 2,3 segundos a Miguel Caires (6:44.1). José Camacho fez a terceira melhor marca (7:03.1), regressando assim ao último lugar do pódio, numa luta acesa com Vasco D. Silva.