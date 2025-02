O árbitro João Pinheiro vai dirigir pela nona vez um clássico entre FC Porto e Sporting, na sexta-feira, na 21.ª jornada da I Liga, informou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O árbitro da associação de Braga, de 37 anos e internacional desde 2016, vai estar pela 16.ª vez num clássico, naquele que vai ser o seu nono embate entre ‘dragões’ e ‘leões’, depois de, esta temporada, já ter dirigido o encontro entre os dois clubes para a Supertaça Cândido Oliveira, que terminou com uma vitória dos ‘azuis e brancos’, por 4-3, após prolongamento.

No jogo ‘grande’ da 21.ª ronda da I Liga, João Pinheiro vai ter como assistentes Bruno Jesus e Luciano Maia, o quarto árbitro vai ser David Silva, enquanto no videoárbitro (VAR) vai estar Tiago Martins, coadjuvado por Hugo Ribeiro (AVAR).

O Sporting, campeão em título e líder do campeonato, com 50 pontos, visita o FC Porto, terceiro classificado, com 42, a dois pontos do Benfica, segundo classificado, na sexta-feira, a partir das 20:15, no Estádio do Dragão, no Porto.