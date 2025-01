O médio João Neves, do Paris Saint-Germain, é o jogador português mais valioso, de acordo com o Observatório do Futebol, que coloca o sueco Viktor Gyökeres, do Sporting, como o mais caro fora das cinco principais ligas europeias.

Segundo o estudo do Observatório do Futebol, o médio, que se transferiu do Benfica para o PSG por 60 milhões de euros (ME), mais 10 por objetivos, tem um valor estimado de transferência de 105,8 ME, ocupando o 21.º lugar nesta lista.

No top 100 dos jogadores com valores de transferência estimados mais elevados há mais dois portugueses, ambos a jogar em Itália, com Rafael Leão, do AC Milan, a ter um valor de 78,2 ME, e Francisco Conceição, emprestado pelo FC Porto à Juventus, de 74,2.

Viktor Gyökeres é o jogador com um valor estimado de transferência mais elevado fora das cinco principais ligas europeias, com o Observatório do Futebol, que tem em conta nesta avaliação a duração do contrato de cada um dos jogadores, a avaliá-lo em 73,6 ME.

O Observatório do Futebol apresenta ainda os jogadores mais bem avaliados em cada um dos clubes de 65 ligas a nível mundial, com o avançado espanhol Samu, do FC Porto, a ter um valor estimado entre 60 e 77 ME, enquanto o central António Silva, do Benfica, tem uma transferência avaliada entre 50 e 65 ME.

O inglês Jude Bellingham, do Real Madrid, é o jogador com a transferência estimada mais elevada, com 251,4 ME, seguido do norueguês Erling Haaland (Manchester City), com 221,5, e do brasileiro Vinicius Júnior (Real Madrid), com 205,7.

O facto de ter contrato com o FC Barcelona apenas até 2026 fez com que o valor de transferência do jovem Lamine Yamal, quarto desta lista, descesse para 180,3 ME.