O treinador da Associação Desportiva da Camacha está de saída do clube, anunciou esta segunda-feira a coletividade camachense, num comunicado publicado nas suas redes sociais oficiais.

“Após o jogo do passado fim de semana, o mister colocou o seu lugar à disposição e o Presidente e Vice-presidente com o pelouro do futebol sénior, depois de uma reflexão e ponderação cuidada decidiram aceitar a sua saída”, diz o clube, elogiando o agora ex-treinador.

“A atitude do mister João Luis só vem demonstrar todo o seu carácter e altruísmo e demonstrar o que já sabíamos, que tínhamos um homem de princípios e valores ao leme da nossa equipa”, declara o clube, agradecendo todo o empenho demonstrado ao serviço do clube madeirense.

A AD Camacha perdeu este fim de semana no reduto da AD Marco, por 4-1 e encontra-se neste momento em zona de descida na Série B do Campeonato de Portugal, no 10.º posto, com 24 pontos.