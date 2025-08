Bom dia!

Ficou em 2.º lugar no Rali da Madeira, mas lutou até à última pela vitória. Ao JM, João Silva assegura nada ter a lamentar e garante que o desempenho da equipa acrescenta confiança para o futuro.

A CApa Desportiva do seu Jornal destaca ainda um adeus. Dragão perdeu o ‘Bicho’. Jorge Costa faleceu ontem, vítima de paragem cardiorrespiratória. O mundo desportivo uniu-se no pesar pelo desaparecimento de um símbolo do FC Porto e do futebol português.

No futebol, Lage confia no talento da equipa para ultrapassar o Nice na Liga dos Campeões e, por cá, no Nacional, alvinegros pensam em novos reforços até fecho do mercado. Quanto ao Marítimo, Kauê chega para o meio-campo, Dani Benchi sai para o Varzim.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quarta-feira!