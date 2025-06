A Cidade do Futebol volta, este sábado, a ser palco de momentos memoráveis, com a terceira edição da Festa Nacional do Walking Football. Ao longo da manhã, mais de 200 praticantes de todo o país animam o relvado com jogos repletos de fair-play e companheirismo, num ambiente em que o que mais se celebra é a amizade, a saúde e a alegria de jogar.

Destinado a praticantes a partir dos 50 anos, o Walking Football regista uma tendência de crescimento e consolidação que se traduz, atualmente, em mais de 2675 praticantes federados, cuja média de idades é de 67 anos - o praticante mais idoso conta 93 anos -, com uma representação equilibrada entre géneros: 47 por cento de mulheres e 53 por cento de homens integram esta comunidade ativa e inspiradora, em franca expansão. Exemplo do poder do futebol em todas as idades, a modalidade promove o bem-estar físico e emocional, a autonomia e a vida ativa de uma faixa cada vez mais representativa da população.

Em campo, nesta Festa Nacional do Walking Football, que se iniciou na sexta-feira, estão presentes 16 Associações Distritais e Regionais de Futebol: Angra do Heroísmo, Aveiro, Beja, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Horta, Madeira, Lisboa, Ponta Delgada, Porto, Santarém, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.