Marítimo criou página online para esclarecimento do negócio, mas o nome do interessado voltou a não ser divulgado, de forma a minimizar “riscos de especulação”. Investidor ficará com a gestão das equipas sub-23, sub-19 e feminina.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda uma grande competição. Navegadoras fazem contas à vida. Portugal defronta esta noite a Bélgica (20h00, RTP 1) no fecho do Grupo B do Europeu Feminino.

Saiba ainda que continuam a chegar reforços para o Nacional. Médio Josué Souza oficializado. Guarda-redes Kaique a caminho.

Já no Campeonato de Portugal, madeirenses com caras novas. Machico, Camacha e Ribeira Brava continuam a arrumar plantéis.

Quanto ao ciclismo, igualdade na frente. Ciclistas de Nacional e Marítimo seguem empatados. Pelotão ruma hoje a norte.

