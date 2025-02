No âmbito do Funchal Climate Week, a Associação de Orientação da RAM e o Clube Aventura da Madeira, em parceria com o Município do Funchal, mantém abertas até amanhã as inscrições para uma prova de orientação, a decorrer na Praça do Município.

A iniciativa decorre na segunda-feira, pelas 19h00, e as inscrições podem ser efetivadas aqui.

”Percorra locais estratégicos do Plano de Ação Climática e teste os seus conhecimentos com perguntas interativas sobre as vulnerabilidades climáticas do nosso município!”, convida a organização.