A Junta do Imaculado Coração de Maria comparticipa no alojamento dos veteranos do CD Carvalheiro, que representarão a freguesia na XV edição do Torneio de Veteranos do Gil Vicente, entre os dias 25 e 27 de abril, em Barcelos.

A comitiva do clube do Livramento será composta por cerca de 20 elementos, incluindo atletas e dirigentes, e disputará o torneio com as equipas de veteranos do Gil Vicente, do Vitória de Guimarães e do Sporting de Lamego.

Este apoio institucional reflete, de acordo com a Junta, a sua “aposta na promoção do desporto ao longo da vida, valorizando a prática desportiva em faixas etárias mais avançadas como instrumento para o envelhecimento ativo, a melhoria da saúde física e mental, e o reforço da coesão comunitária”.

A decisão insere-se também na estratégia de valorização do associativismo local e da projeção externa da freguesia, “reconhecendo que a presença em eventos nacionais contribui para reforçar a identidade e o prestígio das instituições desportivas do Imaculado Coração de Maria”, lê-se em comunicado.

O presidente Pedro Araújo marcou presença, esta quarta-feira, no último treino da equipa antes da viagem ao continente, onde se juntou ao grupo para a habitual foto de família, num momento que contou também com o presidente da Direção do CD Carvalheiro, André Correia.

Recorde-se que, em junho do ano passado, foi o Imaculado que acolheu o Torneio de Veteranos ‘Dia de Portugal’, organização conjunta da Junta e do CD Carvalheiro, que contou precisamente com a participação da equipa de veteranos do Gil Vicente.