A Associação de Ginástica da Madeira promove o III Festival de Ginástica para Todos – Cidade do Funchal, que terá lugar no próximo dia 31 de maio, no Pavilhão Gimnodesportivo Francisco Franco.

Este evento, de acordo com a organização, tem como principal objetivo promover a ginástica e a atividade física junto de todos os públicos, independentemente da idade, experiência ou nível de habilidade. O Festival contará com apresentações de grupos, “num ambiente não competitivo, celebrando a diversidade, inclusão e expressão artística através do movimento”, lê-se em nota de imprensa.

A edição deste ano contará com cerca de 400 participantes, entre ginastas, treinadores e delegados, em representação de 7 clubes filiados na Federação de Ginástica de Portugal — Clube Desportivo Garachico, Clube Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, Club Sport Marítimo, Clube Desportivo Nacional, Fitness Sweetdancers, Associação Desportiva do Porto da Cruz e o Clube Atlético de Queluz, proveniente de Portugal Continental. Estarão também presentes a Escola de Dança do Funchal (Companhia de Ballet Júnior), 2 universidades séniores (Universidades Seniores de Machico e Câmara de Lobos) e 1 centro comunitário (Centro Comunitário do Funchal).

“O programa contempla ainda uma componente social e cultural, com visitas a pontos turísticos da Região Autónoma da Madeira, oferecendo aos participantes uma experiência completa e enriquecedora”, adita a organização.