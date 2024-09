II Liga: Visita do Marítimo à UD Leiria transferida para Rio Maior

Na sequência do mau estado do relvado do Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, reduto da União de Leiria, o duelo entre leirienses e Marítimo, agendado para 29 de setembro, será disputado no Estádio Municipal de Rio Maior.

O tapete do Municipal leiriense, refira-se, ficou bastante danificado no último sábado na sequência do evento musical Rockin1000, concerto de rock que juntou um milhar de músicos no relvado e 20 mil espectadores nas bancadas.