II Liga: Nacional soma um ponto na casa do Mafra

Em desafio da 17.º jornada da II Liga, o Nacional empatou esta segunda-feira, sem golos, na casa do Mafra.

Não houve golos, mas foi um belo jogo de futebol, com múltiplas ocasiões de perigo em ambas as baliza, embora com predominância mafrense.

Desta forma, o Nacional fecha a 1.º volta da prova no 2.º lugar, com 34 pontos, os mesmos do AVS, nos dois que o líder Santa Clara. Já o Madra é 6.º com 25 pontos.