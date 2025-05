II Liga: Marítimo visita UD Oliveirense no sábado

A Liga Portugal divulgou esta terça-feira as datas e os horários da 33.ª jornada da II Liga.

Em relação ao Marítimo, os verde-rubros defrontam a UD Oliveirense, em Oliveira de Azeméis, no sábado, a partir das 14h00. Um desafio que terá transmissão televisiva em direto na Sport TV+.

Ao contrário do Marítimo, que está instalado na zona intermédia da classificação, no 11.º lugar, este jogo é de capital importância para a equipa da casa, uma vez que está no penúltimo lugar, ainda na luta pela permanência com Paços de Ferreira, FC Porto B e Portimonense.

Quanto às contas da promoção, Tondela, Vizela e Alverca lutam pela subida direta, com os dois primeiros a saberem que não vão terminar abaixo do 3.º lugar, que dá acesso ao play-off de subida. Nota ainda para o Torreense que ainda espreita a possibilidade de alcançar o 3.º posto.

II Liga - 33.ª Jornada

Sexta-feira, 9 de maio

Feirense – Mafra, 20h15

Sábado, 10 de maio

Paços de Ferreira – Felgueiras, 11h00

UD Oliveirense - Marítimo, 14h00

Chaves – UD Leiria, 18h00

Domingo, 11 de maio

Torreense - Leixões, 11h00

Vizela - Académico Viseu, 14h00

Tondela – Alverca, 14h00

Benfica B – Penafiel, 18h00

Portimonense – FC Porto B, 18h00