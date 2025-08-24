II Liga: Marítimo regressa às vitórias nos Barreiros

O Marítimo averbou este domingo a primeira vitória caseira na temporada 2025/26.
Em partida relativa à 3.ª jornada da II Liga, os verde-rubros vernceram o Feirense por 1-0, com o golo a ser marcado ainda nos instantes iniciais da partida.
Na sequência de um pontapé de canto, batido por Marco Cruz e com desvio de Alexandre Guedes, o capitão Romain Correia, com uma cabeçada certeira aos 11’, marcou o golo que valeu a triunfo madeirense.
Com este resultado, os verde-rubros ascenderam ao 5.º lugar, à condição, com seis pontos, menos um que os dois primeiros classificados, Vizela e Leixões.
Já o Feirense segue no 7.º lugar, quando apenas resta disputar a partida entre Lusitânia de Lourosa e Benfica B nesta ronda.
Marcaram presença nos Barreiros 7.483 espectadores.
Onze do Marítimo: Samú Silva, Xavi Grande (Rodrigo Andrade, 82’), Noah Madsen (Júnior Almeida, 59’), Romain Correia, Paulo Henrique (Afonso Freitas, 82’), Ibrahima Guirassy, Marco Cruz (Raphael Guzzo, 58’), Carlos Daniel, Enrique Peña Zauner (Simo Bouzaidi, 59’), Alexandre Guedes e Martín Tejón.
Onze do Feirense: Francisco Meixedo, Emanuel Fernandes, Antonio Leal, Zé Ricardo, Luiz Gustavo, Gabriel Costa (Gui Meira, 79’), Daouda Doumbia (Nile John 57’), Tiago Ribeiro, Leandro Antunes (Basit Ahmed, 79’), Kirill Klimov (Desmond Nketia, 64’) e Jonny Arriba (Miguel Correia, 57’).
silviamariamata@gmail.com
A responsabilidade pelo momento que vivemos é, inevitavelmente, coletiva.
Não é fruto de um dia, nem de um só partido, nem apenas de quem nele votou. É...
Esta semana marcou o limite para a entrega de listas às Eleições Autárquicas. Assistiu-se ao habitual desfile de candidatos, com direito às fotografias...
“Estaremos sempre ao vosso lado e caminharemos convosco”, afirmou, hoje, a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, durante a celebração...
O FC Porto manteve hoje o pleno de vitórias no arranque da I Liga portuguesa de futebol, ao golear no seu estádio o Casa Pia, por 4-0, em jogo da terceira...
O grupo parlamentar do PSD informa, em comunicado, que deu entrada, na Assembleia Legislativa, a um voto de pesar pelo falecimento de D. Teodoro de Faria....
O anterior presidente do Governo Regional da Madeira, Alberto João Jardim, recorreu, esta tarde, à rede social X, para expressar o seu pesar pelo falecimento...
Na receção ao Feirense, a contar para a 3.ª jornada da II Liga, o Marítimo vai vencendo por 1-0 quando já foram disputados os primeiros 45 minutos da partida....
O maestro José Luís Borges Coelho, que se destacou não só no mundo da música, mas também na vida académica e na partidária, morreu hoje aos 85 anos, informou...
O despiste de um ligeiro teve como consequência a morte dos cinco ocupantes hoje na Estrada Nacional 266, no concelho de Monchique, distrito de Faro, disse...
Marítimo e Feirense sobem este domingo ao relvado dos Barreiros em partida da 3.ª jornada da II Liga, com o apito inicial a acontecer pelas 15h30.
93% dos candidatos da Madeira ao Ensino Superior foram colocados, nesta primeira fase, o que corresponde a 1.271 alunos.
Destes, 832 irão ingressar em instituições...