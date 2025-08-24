II Liga: Marítimo regressa às vitórias nos Barreiros

O Marítimo averbou este domingo a primeira vitória caseira na temporada 2025/26.

Em partida relativa à 3.ª jornada da II Liga, os verde-rubros vernceram o Feirense por 1-0, com o golo a ser marcado ainda nos instantes iniciais da partida.

Na sequência de um pontapé de canto, batido por Marco Cruz e com desvio de Alexandre Guedes, o capitão Romain Correia, com uma cabeçada certeira aos 11’, marcou o golo que valeu a triunfo madeirense.

Com este resultado, os verde-rubros ascenderam ao 5.º lugar, à condição, com seis pontos, menos um que os dois primeiros classificados, Vizela e Leixões.

Já o Feirense segue no 7.º lugar, quando apenas resta disputar a partida entre Lusitânia de Lourosa e Benfica B nesta ronda.

Marcaram presença nos Barreiros 7.483 espectadores.

Onze do Marítimo: Samú Silva, Xavi Grande (Rodrigo Andrade, 82’), Noah Madsen (Júnior Almeida, 59’), Romain Correia, Paulo Henrique (Afonso Freitas, 82’), Ibrahima Guirassy, Marco Cruz (Raphael Guzzo, 58’), Carlos Daniel, Enrique Peña Zauner (Simo Bouzaidi, 59’), Alexandre Guedes e Martín Tejón.

Onze do Feirense: Francisco Meixedo, Emanuel Fernandes, Antonio Leal, Zé Ricardo, Luiz Gustavo, Gabriel Costa (Gui Meira, 79’), Daouda Doumbia (Nile John 57’), Tiago Ribeiro, Leandro Antunes (Basit Ahmed, 79’), Kirill Klimov (Desmond Nketia, 64’) e Jonny Arriba (Miguel Correia, 57’).