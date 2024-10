II Liga: Marítimo com uma alteração para o duelo em Viseu

O treinador Jorge Silas operou uma alteração no onze inicial do Marítimo com vista ao duelo desta tarde em casa do Académico de Viseu, relativo à oitava jornada da II Liga de futebol, que será disputado Estádio Municipal do Fontelo, a partir das 15h30.

Face à equipa alinhou de início diante do FC Porto B, na sétima jornada, Danilovic entrou para o lugar de Rodri, que vai iniciar a partida no banco de suplentes.

Eis os onzes iniciais das duas equipas: