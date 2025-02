II Liga: Marítimo com uma alteração no onze titular

Para o encontro desta tarde com a UD Leiria, nos Barreiros, o treinador Ivo Vieira promoveu uma alteração no onze titular do Marítimo face ao duelo da última jornada, em Alverca do Ribatejo.

O ponta de lança Patrick Fernandes é a novidade na equipa inicial, em detrimento do médio Ibrahima Guirassy.

Onze titular do Marítimo Gonçalo Tabuaço, Tomás Domingos, Rodrigo Borges, Romain Correia, Afonso Freitas, Vladan Danilovic, Carlos Daniel, Nachon Nsingi, Fabio Blanco, Patrick Fernandes e Alexandre Guedes.

No banco de suplentes verde-rubro: Samuel Silva, Igor Julião, Noah Madsen, Fábio China, Francisco França, Michel Costa, Dani Benchi, Martim Tavares e Peña Zauner.

Onze titular da UD Leiria: Pawel Kieszek, Habib Sylla, Tiago Ferreira, Víctor Rofino, Kaká, Djé Tah D’avilla, Jordan van der Gaag, Ryan Guilherme, Orphé Mbina, Juan Muñoz e João Resende.

No banco de suplentes leiriense: Fábio Ferreira, David Monteiro, Zé Vitor, Marc Baró, Diogo Amado, Eboué Kouassi, Sarpreet Singh, Daniel dos Anjos e Jair da Silva.

A partida terá início às 15h30. O Marítimo é 15.º classificado, com 25 pontos, e a UD Leiria está no 10.º lugar, com 30 pontos.