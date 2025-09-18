I Liga: Vasco Seabra espera uma boa reação do Arouca na deslocação à Choupana

O treinador do Arouca, Vasco Seabra, afirmou hoje que quer um Arouca de volta ao “habitual” no jogo da sexta jornada da I Liga de futebol, a disputar no sábado, frente ao Nacional, no Estádio da Madeira.

“A prenda que eu quero é a nossa entrega em campo e que joguemos à Arouca. É sempre um campo difícil e o adversário tem várias alternativas relativamente à forma como aborda o jogo. No geral, queremos ser uma equipa como somos habitualmente, retirando os primeiros 45 minutos do jogo com o Casa Pia”, contou o técnico, em conferência de imprensa.

Após o desaire frente ao Casa Pia, o Arouca soma agora quatro jogos consecutivos sem vencer. Apesar do registo menos positivo, Vasco Seabra reforçou a confiança que tem no trabalho que está a ser feito, realçando que não existe qualquer tipo de pressão externa.

“Se começarmos a ficar assustados por ter cinco pontos à quinta jornada, quando já fizemos deslocações a Alvalade e a Guimarães, é sinal de que gostamos de mexer em coisas que não fazem sentido. Eu não sinto pressão, também não leio muito o que é escrito. Nós focamo-nos naquilo que controlamos, que é o nosso treino e o nosso jogo”, contou.

O Arouca, que vai poder contar com todo o plantel para a deslocação à Madeira, é neste momento a pior defesa da I Liga, com 13 golos sofridos. O líder dos ‘lobos’ admite que não gosta dos números, mas acredita que estes não contam toda a história.

“Se olharmos para os números, obviamente não gostamos deles. Desde que cheguei andamos sempre na primeira metade da tabela no que diz respeito a golos sofridos. Naturalmente, quando temos uma goleada, esse número dispara. Às vezes ficamos com a sensação de que devíamos fazer ajustes e trabalhamos com os nossos jogadores para anular situações dos adversários. Não me recordo do Casa Pia nos ter batido em construção, foi quase sempre em duelos e em bolas longas e nesse tipo de duelos temos de ser mais fortes e mais combativos”, analisou.

O emblema da Serra da Freita, que ocupa neste momento a 12.ª posição, com cinco pontos, defronta o Nacional, atual 14.º classificado, com quatro, no Estádio da Madeira, no sábado, numa partida agendada para as 15:30, com arbitragem de João Gonçalves, da Associação de Futebol do Porto.