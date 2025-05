I Liga: Sporting vence de reviravolta e mantém liderança

O Sporting venceu esta noite o Gil Vicente, por 2-1, e mantém-se na liderança da I Liga, com os mesmos pontos do Benfica, a uma jornada da disputa do dérbi de Lisboa.

No Estádio José de Alvalades, a contar para a 32.ª e antepenúltima jornada, os verde-e-brancos estiveram a perder grande parte do encontro, devido ao golo de Félix Correia, aos 26, na conversão de uma grande penalidade.

No entanto, na reta final do desafio, os lisboetas operaram a reviravolta, com golos de Maxi Araújo, aos 81’, e Eduardo Quaresma, aos 90’+3.

Desta forma Sporting e Benfica somam agora os mesmos 78 pontos, antes de defrontarem-se no próximo sábado, pelas 18h00. Já o Gil Vicente, segue no 14.º lugar, com 32 pontos.