I Liga: Sporting empata com AVS e perde liderança isolada

O Sporting não foi além de um empate na casa do AVS, na Vila das Aves, em jogo da 23.ª jornada da I Liga, tendo sofrido o golo da igualdade nos descontos.

Com este resultado os verde-e-brancos continuam a liderar a prova, no entanto agora têm a companhia do Benfica com os mesmos 53 pontos. Já o AVS somou o 20.º ponto e ocupa o 16.º lugar, posição que obriga à disputa do play-off de manutenção.

Quanto ao jogo, Diomande (11’) e Gyökeres (33’) adiantaram o Sporting, no entanto Zé Luís (71’ g.p.) e Gustavo Mendonça (90’+6) restabeleceram a igualdade.

Refira-se que o Sporting jogou reduzido a dez a partir dos 78’, por expulsão de Diomande.