I Liga: Nacional vence Sporting ao intervalo

Quando já foi decorrida a 1.ª parte do encontro entre Nacional e Sporting a contar para a 3.ª jornada da I Liga, os alvinegros estão a vencer por 1-0.

No Estádio da Madeira, o defesa Léo Santos, assistido por Igor Liziero, marcou de cabeça o golo que vai dando vantagem aos insulares à passagem do minuto 3, com a bola a embater no poste antes de entrar na baliza.

Outro momento que marca a 1.ª parte do desafio é a expulsão do nacionalista Pablo Ruan aos 37’, após ter visto o segundo amarelo.

Onze do Nacional: Lucas França; João Aurélio, Léo Santos, Zé Vítor e José Gomes: Matheus Dias, Igor Liziero e Chiheb Laabidi; Paulinho Bóia, Chucho Ramírez e Pablo Ruan.

No banco de suplentes alvinegro: Kevyn Vinícius, Lenny Vallier, Francisco Gonçalves, André Sousa, Filipe Soares, Joel Silva, Martim Gustavo Watts, Witi Quembo e Lucas João.

Onze do Sporting: Rui Silva:, Iván Fresneda, Gonçalo Inácio, Zeno Debast e Ricardo Mangas; Morten Hjulmand, Hidemasa Morita (Giorgi Kochorashvili, 32’) e Francisco Trincão; Geny Catamo, Luis Suárez e Pedro Gonçalves.

No banco de suplentes lisboeta: João Vírginia, Geovany Quenda, Conrad Harder, Georgios Vagiannidis, Diogo Travassos, Alisson Santos, João Simões e Eduardo Quaresma.