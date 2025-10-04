I Liga: Nacional soma primeira vitória no Estádio da Madeira

Depois de três derrotas na condição de visitado, o Nacional averbou esta tarde o primeiro triunfo no Estádio da Madeira em 2025/26.

Em partida da 8.ª jornada da I Liga, os alvinegros estiveram duas vezes em desvantagem, mas acabaram por levar de vencida o Moreirense por 3-2.

Na 1.ª parte Vasco Sousa adiantou os cónegos aos 4’, e Chucho Ramírez restabeleceu a igualdade aos 21’, na conversão de uma grande penalidade.

Já no 2.º tempo, o Moreirense voltou a adiantar-se no marcador por intermédio de Francisco Domingues, aos 56’, porém o Nacional operou a reviravolta, com golos de Léo Santos, aos 59’, e Chucho Ramírez, aos 84’, novamente de grande penalidade.

Dizer que Chucho Ramírez é neste momento o segundo melhor marcador da I Liga, com seis golos, menos um que Pablo, do Gil Vicente.

Com este resultado, o Nacional subiu ao 7.º lugar à condição, com 10 pontos, enquanto Moreirense caiu para o 5.º lugar, com 15 pontos, tendo sido ultrapassado esta tarde pelo Gil Vicente.