I Liga: Nacional pondera falta de comparência na visita ao FC Porto

O Nacional informou esta segunda-feira que pondera dar falta de comparência ao duelo frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão, agendado para o próximo sábado, pelas 18h00.

Esta situação surge porque o clube não tem conseguido junto da TAP Portugal uma “alternativa de viagem viável e condizente com uma equipa de futebol profissional”.

Os alvinegros referem que, por norma, no ínicio de cada temporada reservam com antecedência os voos para todos os jogos disputados fora da Madeira consoante a data inicialmente prevista para a realização dos mesmos, alterando depois consoante as alterações às datas e horários.

No caso do encontro com o FC Porto, o mesmo estava inicialmente agendado para o próximo domingo.

Leia na íntegra o comunicado deo Nacional:

Nos primeiros dias do mês de Julho o Kick-off da Liga Portugal recebeu o sorteio das competições profissionais de futebol para a época 2025/2026. Tal como sempre aconteceu nos anos anteriores – e acontece com outras comitivas insulares, o Clube Desportivo Nacional realizou a marcação das viagens aéreas para as suas 17 deslocações tendo por base as datas oficiais de cada jornada. Sempre que tal se considera necessário, o CD Nacional agiliza posteriormente as mudanças de datas e horários dos voos ajustados às alterações sofridas em cada jornada futebolística.

Visto que a jornada 5 da Liga Portugal Betlic tinha como data oficial o dia 14 – domingo, num encontro que irá opor o FC Porto ao CD Nacional, no Estádio do Dragão, a comitiva alvi-negra tinha marcação de viagem aérea com partida desde o Aeroporto da Madeira para a manhã da véspera – sábado, dia 13. Posto isto, e mesmo alertada para dificuldades numa eventual alteração de toda a logística associada, a Liga Portugal decidiu a 1 de Setembro a alteração da partida diante do FC Porto para a tarde de sábado, às 18h00.

Após vários e consecutivos esforços junto da companhia aérea TAP Portugal para a remarcação das viagens associadas a esta deslocação, o CD Nacional informa que pondera dar falta de comparência a este encontro por até à data não ter recebido uma alternativa de viagem viável e condizente com uma equipa de futebol profissional.

O CD Nacional reitera manter todas as condições para disputar esta jornada no domingo, dia 14, no Estádio do Dragão.