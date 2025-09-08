I Liga: Nacional pondera falta de comparência na visita ao FC Porto

O Nacional informou esta segunda-feira que pondera dar falta de comparência ao duelo frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão, agendado para o próximo sábado, pelas 18h00.
Esta situação surge porque o clube não tem conseguido junto da TAP Portugal uma “alternativa de viagem viável e condizente com uma equipa de futebol profissional”.
Os alvinegros referem que, por norma, no ínicio de cada temporada reservam com antecedência os voos para todos os jogos disputados fora da Madeira consoante a data inicialmente prevista para a realização dos mesmos, alterando depois consoante as alterações às datas e horários.
No caso do encontro com o FC Porto, o mesmo estava inicialmente agendado para o próximo domingo.
Leia na íntegra o comunicado deo Nacional:
Nos primeiros dias do mês de Julho o Kick-off da Liga Portugal recebeu o sorteio das competições profissionais de futebol para a época 2025/2026. Tal como sempre aconteceu nos anos anteriores – e acontece com outras comitivas insulares, o Clube Desportivo Nacional realizou a marcação das viagens aéreas para as suas 17 deslocações tendo por base as datas oficiais de cada jornada. Sempre que tal se considera necessário, o CD Nacional agiliza posteriormente as mudanças de datas e horários dos voos ajustados às alterações sofridas em cada jornada futebolística.
Visto que a jornada 5 da Liga Portugal Betlic tinha como data oficial o dia 14 – domingo, num encontro que irá opor o FC Porto ao CD Nacional, no Estádio do Dragão, a comitiva alvi-negra tinha marcação de viagem aérea com partida desde o Aeroporto da Madeira para a manhã da véspera – sábado, dia 13. Posto isto, e mesmo alertada para dificuldades numa eventual alteração de toda a logística associada, a Liga Portugal decidiu a 1 de Setembro a alteração da partida diante do FC Porto para a tarde de sábado, às 18h00.
Após vários e consecutivos esforços junto da companhia aérea TAP Portugal para a remarcação das viagens associadas a esta deslocação, o CD Nacional informa que pondera dar falta de comparência a este encontro por até à data não ter recebido uma alternativa de viagem viável e condizente com uma equipa de futebol profissional.
O CD Nacional reitera manter todas as condições para disputar esta jornada no domingo, dia 14, no Estádio do Dragão.
No outro dia, vi um reels que me deixou a pensar... No vídeo mostrava duas pessoas numas escadas rolantes, em andamento. De repente, devido a uma falha...
Há momentos que se inscrevem na delicada fronteira entre o efémero e o memorável. O fim do verão é um deles: uma estação que se despede em tons dourados,...
AS: normalmente acabo com um PS, mas desta vez é ao contrário. Fica então aqui uma espécie de “Ant Scriptum”. Se são sensíveis, não leiam mais. Não leiam!...
O País está chocado. O Elevador da Glória, em Lisboa, despenhou-se contra um prédio levando a vida de 16 pessoas e deixando feridos outras tantas, algumas...
«Nunca mais!»
(abril de 1945), Cartazes de Sobreviventes do Campo de Concentração de Buchenwald (em várias línguas).
Em 1945, as tropas aliadas marchavam...
“Há uma grande desigualdade de acesso ao Ensino Superior. Reduzirmos as propinas é colocar toda a sociedade a pagar o ensino daqueles que tiveram o privilégio...
Quando uma direção partidária perde uma bússola ideológica (isto, assumindo que alguma vez a terá tido), o barco é guiado pelo sabor de uma interpretação...
DO FIM AO INFINITO
João Apolinário era um homem de condição baixa e má fama, um troglodita, e toda a gente tinha medo dele, mas também era muito amigo de um ilustre alemão...
Quando liderei o PSD Madeira / Partido da Autonomia, duas, três vezes ao ano percorria todos os Concelhos, Funchal incluído, para reunir com os Militantes....
A Região Administrativa Especial de Macau, ao extinguir os seus municípios e freguesias em 2001, deu uma lição de maturidade política que a Madeira tarda...
MELA- nome artístico de Mariana Gonçalves- foi a 10ª convidada do Madeira Soundscape
O calendário não podia ser mais emocionante: logo à 4.ª jornada da liga portuguesa, o Sporting recebe o FC Porto em Alvalade, este sábado, dia 30 de agosto, às 20h30. Duas equipas invictas,...
O Marítimo da Madeira SAD foi acusado de fraude fiscal pela autoridade tributária.
Em causa, de acordo com notícia veiculada pela RTP Madeira, está a transferência...
Na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Brentwood Park, Benoni, realizou-se, ontem, a Festa do Santíssimo Sacramento que constituiu uma profunda manifestação...
Uma colisão entre um comboio e um autocarro de dois andares a noroeste da Cidade do México, na madrugada de hoje, causou a morte de pelo menos oito pessoas...
A combinação vencedora do sorteio de hoje do EuroDreams é composta pelos números 1 - 3 - 5 - 11 - 20 - 31 e pelo número de sonho 5.
Não se esqueça que o...
O Nacional informou esta segunda-feira que pondera dar falta de comparência ao duelo frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão, agendado para o próximo...
A Junta de Freguesia de São Pedro abriu as candidaturas para as bolsas de estudo para o ano letivo 2025/2026, promovendo desta forma a igualdade de oportunidades...
A zona de check-in do Terminal 4 do aeroporto de Heathrow, em Londres, foi encerrada e evacuada na devido a um incidente relacionado com a possível presença...
No dia 6 de setembro, o ARTHub Madeira e o Art Center Caravel, no Funchal, transformaram-se num verdadeiro ateliê vivo, onde sustentabilidade e moda se...
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, apelou hoje aos habitantes da Cidade de Gaza para que se retirem de imediato, numa fase em que os militares...
O JM e a Rádio JM FM, em parceria com o Canal NaMinhaTerra, promovem uma ronda de debates em preparação para as eleições autárquicas de 12 de outubro.