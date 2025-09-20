I Liga: Nacional perde de reviravolta com o Arouca

Em partida relativa à 6.ª jornada da I Liga, o Nacional foi, esta tarde, derrotado em casa pelo Arouca, por 2-1.

Depois de ter permitido, aos 3’, a defesa do guarda-redes arouquense na conversão de uma grande penalidade, o alvinegro Chucho Ramírez redimiu-se aos 66’ a inaugurar o marcador de penálti.

No entanto, e já depois de o Nacional ter um golo invalidado aos 70’, por fora de jogo de Pablo Ruan, o Arouca restabelecer a igualdade aos 74’, por intermédio de Boris Popovic.

Aos 80’ os alvinegros ficaram reduzidos a dez unidades por expulsão de Matheus Dias e aos 86’ os visitantes também, com Jose Fontán a ver o segundo amarelo.

Pouco depois aos 89’, o Arouca operou a reviravolta no marcador, com golo apontado por Espen van Ee. Na sequência do 1-2, o técnico Tiago Margarido foi expulso.

Já nos descontos, aos 90’+8, novo golo invalidado para o Nacional, por fora de jogo de Chucho Ramírez.

O Nacional alinhou com Lucas França, João Aurélio, Zé Vitor, Léo Santos (Filipe Soares, 88’), José Gomes, Matheus Dias, Igor Liziero, Chiheb Labidi (Ulisses Wilson, 82’) Paulinho Bóia, Chucho Ramírez e Pablo Ruan (Witi Quembo, 78’).

Com este resultado o Nacional, com quatro pontos mantém-se no 14.º lugar, mas pode cair vários lugares ao longo da jornada. Por seu turno, o Arouca ascendeu à condição ao 8.º lugar, com oito pontos.