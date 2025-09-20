MADEIRA Meteorologia
I Liga: Nacional empatado com Arouca ao intervalo

    Alvinegros já falharam uma grande penalidade. CDN
20 Setembro 2025
16:27
Em partida da 6.ª jornada da I Liga, o Nacional está empatado com o Arouca, sem golos, quando já foram decorridos os primeiros 45 minutos.

No Estádio da Madeira, os alvinegros têm dominado o encontro e já falharam uma grande penalidade. Aos 3’, o guarda-redes João Valido defendeu o penálti batido por Chucho Ramírez.

Onze do Nacional: Lucas França, João Aurélio, Zé Vitor, Léo Santos, José Gomes, Matheus Dias, Igor Liziero, Chiheb Labidi, Paulinho Bóia, Chucho Ramírez e Pablo Ruan;

No banco de suplentes madeirense: Kaique, Alan Nuñez, Ulisses Wilson, Martim Gustavo Watts, André Sousa, Joel Silva, Filipe Soares, Lucas João e Witi Quembo;

Onze do Arouca: João Valido, Tiago Esgaio, Boris Popovi?, Jose Fontán, Amadou Danté, David Simão, Taichi Fukui, Alfonso Trezza, Lee Hyun-ju, Naïs Djouahra e Dylan Nandín;

No banco de suplentes arouquense :Nico Mantl, Alex Pinto, Matías Rocha, Pedro Santos, Pablo Gozálbez, Espen van Ee, Barbero, Miguel Puche, Brian Mansilla

