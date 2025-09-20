I Liga: Nacional empatado com Arouca ao intervalo

Em partida da 6.ª jornada da I Liga, o Nacional está empatado com o Arouca, sem golos, quando já foram decorridos os primeiros 45 minutos.
No Estádio da Madeira, os alvinegros têm dominado o encontro e já falharam uma grande penalidade. Aos 3’, o guarda-redes João Valido defendeu o penálti batido por Chucho Ramírez.
Onze do Nacional: Lucas França, João Aurélio, Zé Vitor, Léo Santos, José Gomes, Matheus Dias, Igor Liziero, Chiheb Labidi, Paulinho Bóia, Chucho Ramírez e Pablo Ruan;
No banco de suplentes madeirense: Kaique, Alan Nuñez, Ulisses Wilson, Martim Gustavo Watts, André Sousa, Joel Silva, Filipe Soares, Lucas João e Witi Quembo;
Onze do Arouca: João Valido, Tiago Esgaio, Boris Popovi?, Jose Fontán, Amadou Danté, David Simão, Taichi Fukui, Alfonso Trezza, Lee Hyun-ju, Naïs Djouahra e Dylan Nandín;
No banco de suplentes arouquense :Nico Mantl, Alex Pinto, Matías Rocha, Pedro Santos, Pablo Gozálbez, Espen van Ee, Barbero, Miguel Puche, Brian Mansilla
Lembram-se daqueles tempos em que as ligações telefónicas iam bater a números diferentes dos que tinham sido rodados lentamente nos velhos telefones da...
Há algum tempo, escrevi um artigo sobre esta espécie rara que insiste em fazer acontecer.
Hoje apetece-me continuar a desenvolver o tema, porque há tanto...
Decorrem cinquenta e um anos do 25 de abril. Em paralelo, celebram-se os cinquenta anos da consagração da autonomia político-administrativa da Região Autónoma...
DO FIM AO INFINITO
Ele imaginou a miúda a afogar-se no lago e era uma rapariga de dezassete anos que tinha um filho recém-nascido, um bebé com apenas dois meses, cujo pai...
A frase “o tiro ouvido em todo o mundo” é uma referência àquele em Lexington, Massachusetts, em 1775, que desencadeou a Guerra Revolucionária contra a...
A morte de Charlie Kirk deveria ter sido um momento de reflexão. Um instante para pensar sobre o estado do mundo, sobre o que nos une e o que nos separa....
Da Virtude
A competência e a devolução de resultados, especialmente em política, incomodam. Por isso é que tanta gente da oposição parece estar com urticária...
O recente anúncio do ministro da Educação, Fernando Alexandre, sobre o descongelamento das propinas a partir do ano letivo 2026/2027, merece uma reflexão...
Na passada terça-feira, foi apresentada a candidatura da coligação PSD/CDS ao Funchal.
Um marco importante para o futuro do nosso concelho que recupera,...
No nosso dia-a-dia manifestamos a nossa esperança de futuro, com recurso a esta construção gramatical (Quem me dera), recorrendo ao mais-que-perfeito do...
A era da mineração de criptomoedas nunca foi tão aberta e inclusiva. A PlanMining, líder global em serviços de ativos digitais, apresentou oficialmente sua plataforma avançada de mineração...
Foi sorteada esta noite a chave do Totoloto deste sábado.
O resultado determinou os números 14, 25, 27, 41, 49 e o suplementar 6.
Uma turista alemã, de 49 anos, foi esta noite hospitalizada após sofrer um violento despiste de moto no Caniçal, na zona do Banda do Silva, a escassos...
A candidata do JPP à Câmara Municipal de Santa Cruz visitou hoje a freguesia da Camacha e, junto à Igreja Paroquial, apresentou Ricardo Baptista como candidato...
A Associação Raquel Lombardi organiza, em outubro e novembro de 2025, a 7.ª edição do Festival Internacional de Guitarras da Madeira, com o apoio da Direção...
Os internacionais portugueses voltaram a ser decisivos para o Al Nassr, na goleada por 5-1 frente ao Al Riyadh, que garantiu à equipa a terceira vitória...
O treinador José Mourinho estreou-se hoje no comando técnico do Benfica com um triunfo, por 3-0, na visita ao terreno do AVS, na sexta jornada da I Liga...
O escritor Pedro Chagas Freitas mostrou-se hoje “emocionado” com a história do jovem madeirense Diamantino Pereira e apelou aos seus seguidores para que...
O candidato do PS à Câmara Municipal do Funchal, Rui Caetano, acusou hoje o executivo PSD/CDS de nada ter feito em matéria de habitação nos últimos quatro...
A candidatura do Juntos Pelo Povo (JPP) à Câmara Municipal do Funchal projeta colocar o Funchal no mapa das cidades atlânticas com um “potencial único”...
O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro manifestou, esta tarde nas redes sociais, o pesar pelo falecimento de Teresa Valério, vogal...