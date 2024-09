I Liga: Nacional empata em Famalicão

Depois de uma primeira parte muito tática e com poucas oportunidades de golo, o segundo tempo ofereceu um jogo aberto e ambas as equipas estiveram muito perto de abrir o marcador.

O Nacional empatou hoje sem golos no reduto do Famalicão, em jogo da 7.ª jornada da I Liga de futebol.

Com este resultado, os alvinegros caíram para o 17.º e penúltimo lugar, com os mesmo pontos do Estrela da Amadora, mas podem fechar a jornada em último lugar se o Farense vencer amanhã o AVS.