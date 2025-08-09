I Liga: Nacional com arranque em falso em 2025/26

Não correu da melhor forma a estreia do Nacional na I Liga 2025/26.
Na receção deste sábado ao Gil Vicente, a contar para a 1.ª jornada, os alvinegros foram derrotados por 2-0. Em 22 participações no principal escalão, recorde-se, que o Nacional apenas venceu quatro vezes na ronda inaugural.
Quanto à marcha do marcador, os madeirenses sofreram os dois golos na 1.ª parte, por intermédio de Pablo Felipe (35’) e pelo ex-nacionalista Luís Esteves (45’+2).
O Nacional alinhou com o seguinte onze: Lucas França, João Aurélio, Ulisses Wilson, Léo Santos, José Gomes (Lenny Vallier, 73’), Igor Liziero (André Sousa, 73’), Filipe Soares (Joel Silva, 65’), Matheus Dias, Witi Quembo, Jesús Ramírez e Paulinho Bóia.
Na próxima ronda os comandados de Tiago Margarido vão medir forças com o Rio Ave, em Vila do Conde, em duelo agendado para o dia 17 de agosto, pelas 15h30.
O que significa a palavra social? Depende. Principalmente do que a acompanha. Ou seja, se for antecedida pelos termos habitação, obra, apoio ou causa,...
Ao longo dos últimos cinquenta anos nunca, como nos últimos três, se ouviu falar tanto de imigração em Portugal.
É um fenómeno curioso porque, Portugal...
O que será essa coisa do “politicamente correto” que tantas pessoas dizem detestar? Uma exortação à liberdade total do indivíduo em dizer tudo o que lhe...
DO FIM AO INFINITO
O bombeiro Elmo Manuel encolheu os ombros, ou melhor, enterrou a cabeça nos ombros e manteve-se indiferente durante um ou dois minutos. De repente, sentiu...
Portugal é uma partidocracia plutocrático-maçónica e centralista, com o referendo das normas constitucionais antidemocraticamente proibido... pela própria...
“Mas sentes-te mais madeirense ou mais portuguesa?”
Já ouvi esta pergunta tantas vezes que perdi a conta. Em jantares com amigos de outros países, em conversas...
Hoje, escrevo livremente. Sem tema. Sem pressa. O tempo, em agosto, quer-se mais lento. Mas, a velocidade dos acontecimentos não tem permitido. Ainda pensei...
Esta semana dedicamo-nos ao movimento que tenho observado nos últimos meses. Há uma boa quantidade de pessoas que ou nunca puxaram, ou deixaram de puxar...
Na época da denominada silly season em que muitas pessoas vão a banhos ou gozam as suas férias temos notado a intensidade das ações do governo PSD no âmbito...
DE LETRA E CAL
Não costumo usar esta coluna para debater a atualidade, principalmente por falta de paciência para aquilo em que o espaço público de debate se transformou...
Os migrantes que deram à costa em Vila do Bispo, no Algarve, na sexta-feira numa embarcação de madeira, foram hoje ouvidos em tribunal e vão ser afastados...
A Assembleia Legislativa da Madeira recebeu, neste sábado, uma visita orientada aberta à população madeirense, iniciativa que permitiu aos cidadãos conhecer...
A realizadora Ava Ferrera irá conduzir, no próximo dia 16 de agosto, uma noite especial de cinema, cultura e gastronomia no Fórum Machico.
O evento contará...
Os Jovens do Bloco de Esquerda Madeira anunciaram, este sábado, o “sucesso” da iniciativa ‘Passeio de catamaran solidária’, que contou ontem com a participação...
A organização não governamental (ONG) Provea considerou hoje burla o salário mínimo na Venezuela, de um dólar por mês, valor que é complementado por apoios...
Portugal continental registou hoje, até às 17:30, 55 incêndios rurais, dos quais 14 iniciados durante a noite, mobilizando 1.304 operacionais, apoiados...
Quatro astronautas regressaram hoje à Terra, após cinco meses na Estação Espacial Internacional para substituírem os pilotos de teste da Starliner da Boeing,...
Um carro despistou-se na Estrada entre a Fajã da Ovelha e o Paul do Mar, tendo caído vários metros. Os Bombeiros Voluntários da Calheta foram chamados,...
Um despiste de uma viatura ligeira, na Estrada entre a Fajã da Ovelha e o Paul do Mar motivou a saída de quatro viaturas e de 13 elementos dos Bombeiros...
