I Liga: Nacional com arranque em falso em 2025/26

    Em 22 participações no principal escalão, recorde-se, que o Nacional apenas venceu quatro vezes na ronda inaugural. HOMEM DE GOUVEIA / LUSA
09 Agosto 2025
17:27
Não correu da melhor forma a estreia do Nacional na I Liga 2025/26.

Na receção deste sábado ao Gil Vicente, a contar para a 1.ª jornada, os alvinegros foram derrotados por 2-0. Em 22 participações no principal escalão, recorde-se, que o Nacional apenas venceu quatro vezes na ronda inaugural.

Quanto à marcha do marcador, os madeirenses sofreram os dois golos na 1.ª parte, por intermédio de Pablo Felipe (35’) e pelo ex-nacionalista Luís Esteves (45’+2).

O Nacional alinhou com o seguinte onze: Lucas França, João Aurélio, Ulisses Wilson, Léo Santos, José Gomes (Lenny Vallier, 73’), Igor Liziero (André Sousa, 73’), Filipe Soares (Joel Silva, 65’), Matheus Dias, Witi Quembo, Jesús Ramírez e Paulinho Bóia.

Na próxima ronda os comandados de Tiago Margarido vão medir forças com o Rio Ave, em Vila do Conde, em duelo agendado para o dia 17 de agosto, pelas 15h30.

