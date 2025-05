I Liga: Nacional assegura matematicamente a manutenção

O Nacional assegurou esta noite a manutenção no mais alto patamar do escalão do futebol português, a duas jornadas do final da época.

A confirmação da continuidade na I Liga aconteceu logo após a derrota desta noite do Estrela da Amadora diante do Rio Ave (2-0).

Mesmo que os tricolores vencessem, o Nacional asseguraria a manutenção pouco depois, uma vez que o AVS também perdeu, mas frente ao Boavista (1-2).

Os alvinegros vão assim cumprir em 2025/26 a 22.ª temporada da história entre os grandes do futebol português.

Antes, ainda recebem o Rio Ave, no sábado, e visitam o FC Porto, no fim de semana seguinte.

De resto, com os resultados de hoje também o Rio Ave e o Gil Vicente garantem automaticamente a permanência.