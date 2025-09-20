MADEIRA Meteorologia
I Liga: Mourinho estreia-se no Benfica com triunfo na visita ao AVS

    I Liga: Mourinho estreia-se no Benfica com triunfo na visita ao AVS
    Lisboetas venceram avenses por 3-0. MANUEL FERNANDO ARAUJO / LUSA
20 Setembro 2025
20:06
O treinador José Mourinho estreou-se hoje no comando técnico do Benfica com um triunfo, por 3-0, na visita ao terreno do AVS, na sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Na Vila das Aves, os lisboetas inauguraram o marcador por intermédio do ucraniano Sudakov, aos 45+3 minutos, que marcou pela primeira vez ao serviço do Benfica, e ampliaram a vantagem com tentos do grego Pavlidis, aos 59, de penálti, e do croata Ivanovic, aos 64.

O Benfica, que regressou aos triunfos, é segundo, com 13 pontos, a cinco do líder FC Porto, mas com menos um jogo, enquanto o AVS, liderado de forma interina por Fábio Espinho, continua em último, ainda sem vencer, com apenas um ponto.

