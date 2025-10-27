I Liga: FC Porto vence Moreirense ao cair do pano

O FC Porto venceu esta noite, o Moreirense, por 1-2, , de reviravolta, e segue invicto na liderança da I Liga.

No jogo que encerrou a 9.ª jornada do campeonato, os anfitriões adiantaram-se no marcador aos 18’, por intermédio de Alan. No entanto, os portistas restabeleceram a igualdade nos descontos da 1.ª parte (45’+4), através de uma grande penalidade convertida por Samu.

Já no 2.º tempo, ao cair do pano (88’), Deniz Gül de cabeça, após canto de Rodrigo Mora, fez o golo que selou o resultado final em Moreira de Cónegos.

Desta forma, o FC Porto atinge os 25 pontos, mais três que o 2.º classificado, o Sporting, e mais quatro que o 3.º, o Benfica.

Já o Moreirense segue em 6.º lugar, com 15 pontos, menos um que o Famalicão, que está em 5.º, e menos quatro que o Gil Vicente, que está em 4.º.