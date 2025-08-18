I Liga: FC Porto vence Gil Vicente e junta-se ao grupo de líderes

O FC Porto somou hoje o segundo triunfo no mesmo número de jornadas da I Liga portuguesa de futebol 2025/26, ao vencer por 2-0 na visita ao Gil Vicente, no jogo que encerrou a ronda.
O médio dinamarquês Victor Froholdt, aos 20 minutos, e o extremo brasileiro Pepê, aos 47, marcaram os golos da equipa comandada por Francesco Farioli, que segue na 3.ª posição, com os mesmos seis pontos que Sporting, SC Braga, Famalicão e Moreirense.
Já o Gil Vicente, que tinha vencido na estreia, diante do Nacional, perdeu pela primeira vez nesta edição e é oitavo colocado, com três pontos.
Francis Collins, um dos responsáveis pelo mapeamento do DNA humano, revelou que o que o preocupa mais neste momento da história é o défice de compaixão....
No verão de 1385, o destino de Portugal pendia por um fio. Com a morte do rei D. Fernando e sem herdeiro varão, a sucessão ao trono português tornou-se...
Recentemente, com a morte prematura do ex-jogador do F.C.Porto e da seleção Jorge Costa (1971/2025) voltou a colocar-se a dimensão daquilo que faz distinguir...
O norte-americano Nelson de Mille, a propósito da emigração irlandesa, escreveu no seu livro “Catedral”: “Grande praga que varreu a terra, levando o primogénito,...
Há quem diga que se casar fosse bom, chamava-se cassorte. Talvez. Eu, pelo sim pelo não, casei duas vezes. Naturalmente que pela igreja foi uma só. Nisso...
O verão traz consigo, para muitos, a tão esperada pausa das férias. Este período pode influenciar de forma significativa a saúde psicológica, oferecendo...
Se há previsibilidade infalível no nosso País é a que nos anuncia, com larga antecedência, que vamos ter incêndios no verão.
É certo que as alterações climáticas...
Escrevo-te neste agosto que me encontrou no Norte, com os dias longos e uma luz que parece pintada à mão. Em Herlev, na Dinamarca, a brisa traz um cheiro...
Dirigente associativo. Um cargo nobre, cada vez mais raro, quase em vias de extinção.
Falo do verdadeiro dirigente, aquele que vive para o contexto lúdico,...
DO FIM AO INFINITO
Ergueu-se. Foi à casa de banho. Vomitou e aqueles foram, sem dúvida, os piores vómitos da sua vida. Mas depois sentiu-se melhor. Bebeu um copo de leite...
Luís Gaspar, responsável pela Direção de Serviços, Tecnologias e Ambientes Inovadores de Aprendizagem (DSTAIA) e o coordenador do Gabinete de Modernização...
O Presidente norte-americano, Donald Trump, interrompeu a reunião na Casa Branca com líderes europeus sobre o conflito na Ucrânia para uma conversa telefónica...
A coligação PSD/CDS que concorre à autarquia de São Vicente entregou, hoje, no tribunal local a lista candidata aos órgãos autárquicos do concelho, liderada...
O FC Porto somou hoje o segundo triunfo no mesmo número de jornadas da I Liga portuguesa de futebol 2025/26, ao vencer por 2-0 na visita ao Gil Vicente,...
O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, classificou hoje como um “grande passo” e “uma conquista que faz a diferença” o anúncio feito pelo Presidente norte-americano,...
Os motoristas da empresa pública de transportes coletivos Horários do Funchal, na Madeira, vão avançar com uma nova greve em 17 e 18 de setembro, indicou...
A Rússia rejeita categoricamente a presença de forças da NATO na Ucrânia após um eventual cessar-fogo, afirmou hoje a porta-voz da diplomacia russa, Maria...
Portugal contabilizou hoje no continente 59 incêndios, dos quais 10 deflagraram em período noturno, e envolveram 1.617 operacionais, com 416 veículos,...
Egito indicou hoje ter enviado a Israel uma nova proposta de cessar-fogo na Faixa de Gaza, associada à libertação dos reféns mantidos naquele território...
O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, chegou hoje à Casa Branca, em Washington, para uma reunião com o homólogo norte-americano, Donald Trump, sobre...
Foram hoje entregues, no Tribunal Judicial de Santa Cruz, as listas do Partido Socialista para as eleições autárquicas naquele concelho, que contam com...