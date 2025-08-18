MADEIRA Meteorologia
I Liga: FC Porto vence Gil Vicente e junta-se ao grupo de líderes

    Pepê marcou o segundo golo dos dragões em Barcelos. JOSE COELHO / EPA
Lusa

18 Agosto 2025
22:20
O FC Porto somou hoje o segundo triunfo no mesmo número de jornadas da I Liga portuguesa de futebol 2025/26, ao vencer por 2-0 na visita ao Gil Vicente, no jogo que encerrou a ronda.

O médio dinamarquês Victor Froholdt, aos 20 minutos, e o extremo brasileiro Pepê, aos 47, marcaram os golos da equipa comandada por Francesco Farioli, que segue na 3.ª posição, com os mesmos seis pontos que Sporting, SC Braga, Famalicão e Moreirense.

Já o Gil Vicente, que tinha vencido na estreia, diante do Nacional, perdeu pela primeira vez nesta edição e é oitavo colocado, com três pontos.

