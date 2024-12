I Liga: Benfica vence V. Guimarães e aproxima-se do líder Sporting

O Benfica ascendeu hoje, provisoriamente, ao segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Vitória de Guimarães por 1-0, em encontro da 13.ª jornada da prova.

O turco Kerem Aktürkoglu, aos 29 minutos, marcou o golo das ‘águias’, que ganharam os últimos oito jogos na prova, aqueles em que foram lideradas por Bruno Lage.

Os ‘encarnados’ passaram a somar 31 pontos, seguindo, com um jogo em atraso, a dois pontos do líder Sporting e com mais um do que o FC Porto, que joga ainda hoje em Famalicão, enquanto o Vitória sofreu a quarta derrota e mantém-se com 21, em sexto.