I Liga: Benfica soma segunda vitória na receção ao Tondela

Benfica garantiu hoje a segunda vitória em dois jogos na I Liga portuguesa de futebol, ao bater em casa o Tondela, treinado pelo madeirense Ivo Vieira, por 3-0, em jogo da terceira jornada da competição.
A meio da decisiva eliminatória de acesso à Liga dos Campeões, com o Fenerbahçe, os ‘encarnados’ garantiram o triunfo contra o campeão da II Liga da época passada com golos do croata Franjo Ivanovic (31 minutos), do norueguês Fredrik Aursnes (42) e do argentino Gianluca Prestianni (90+6), e continuam sem qualquer tento sofrido em seis encontros oficiais esta época.
As ‘águias’, que têm menos um jogo na I Liga, face ao adiamento da partida da primeira ronda, com o Rio Ave, estão na sexta posição, com seis pontos, a três dos líderes Sporting e Moreirense, enquanto o Tondela é 18.º e último, sem qualquer ponto ou golo marcado.
Há gente que arranja desculpa para tudo. O meu pai, por exemplo, gosta que o sirvam. Invariavelmente, a minha mãe faz-lhe o prato. E igualmente de forma...
Sempre me pelei com um medo medonho dessas cadelas. Lembro-me da senhora Virgínia “dei Lopes” contar histórias de feiticeiras, de pé, junto ao jardinzinho,...
Lembram-se daqueles domingos de verão feitos de dias grandes, preenchidos com almoços caseiros em família, tardes de conversas longas e biscas com sinais...
A responsabilidade pelo momento que vivemos é, inevitavelmente, coletiva.
Não é fruto de um dia, nem de um só partido, nem apenas de quem nele votou. É...
Esta semana marcou o limite para a entrega de listas às Eleições Autárquicas. Assistiu-se ao habitual desfile de candidatos, com direito às fotografias...
DO FIM AO INFINITO
Eu e a minha irmã desmanchávamos todos os brinquedos que nos ofereciam quando éramos miúdos. Todos sem exceção. Não se tratava de destruir, mas de desconstruir,...
Recentemente li a Ordem Mundial de Henry Kissinger. Nesse estudo, o ex-secretário de Estado dos EUA explora a história das relações internacionais, tomando...
A catástrofe que assolou Cabo Verde a 11 de agosto de 2025, em particular a ilha de São Vicente, deixou um rasto de destruição e de dor que não nos pode...
Neste dia em que vos escrevo, celebra-se a Cidade do Funchal. E, com ela, todos os Funchalenses, todos aqueles que aqui residem, todos os Funcionários...
Há uma ideia de casa que não é apenas abrigo. É estrutura moral, espessura cívica, gesto político silencioso. A arquitetura, quando serve a habitação coletiva,...
MELA- nome artístico de Mariana Gonçalves- foi a 10ª convidada do Madeira Soundscape
Tudo a postos para o regresso do futebol – Sporting vs Benfica de peso
A temporada 2025/26 do futebol português começa com um embate de gigantes. Sporting e Benfica defrontam-se esta...
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para hoje na Região céu com períodos de muito nublado, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros...
O Presidente da República apresentou esta noite “à Diocese do Funchal e à Igreja Católica as suas condolências pela morte do bispo emérito D. Teodoro de...
A Câmara Municipal do Funchal manifestou hoje “o mais profundo pesar pelo falecimento do bispo emérito do Funchal”, D. Teodoro Faria.
D. Teodoro de Faria...
O representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Barreto, manifestou hoje “o seu enorme pesar pelo falecimento do bispo emérito do...
A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, manifestou hoje o “profundo pesar” pelo falecimento de D. Teodoro de Faria, bispo emérito...
O Partido Socialista-Madeira manifestou hoje “o seu pesar” pelo falecimento de D. Teodoro de Faria, bispo emérito do Funchal.
Nascido a 24 de agosto de...
A Presidência do Governo Regional emitiu hoje um comunicado a lamentar a morte do bispo emérito do Funchal.
”O Governo Regional da Madeira e o seu presidente,...
Um jovem de aproximadamente 16 anos ficou ferido com gravidade, na tarde deste sábado, após ter dado um mergulho na Praia dos Reis Magos, no Caniço.
O adolescente...
Em jogo da 3.ª jornada da I Liga, no qual esteve em vantagem, o Nacional foi derrotado este sábado com o Sporting, por 1-4,
No Estádio da Madeira, os alvinegros...