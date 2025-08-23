MADEIRA Meteorologia
I Liga: Benfica soma segunda vitória na receção ao Tondela

    I Liga: Benfica soma segunda vitória na receção ao Tondela
Lusa

Data de publicação
23 Agosto 2025
22:43
Benfica garantiu hoje a segunda vitória em dois jogos na I Liga portuguesa de futebol, ao bater em casa o Tondela, treinado pelo madeirense Ivo Vieira, por 3-0, em jogo da terceira jornada da competição.

A meio da decisiva eliminatória de acesso à Liga dos Campeões, com o Fenerbahçe, os ‘encarnados’ garantiram o triunfo contra o campeão da II Liga da época passada com golos do croata Franjo Ivanovic (31 minutos), do norueguês Fredrik Aursnes (42) e do argentino Gianluca Prestianni (90+6), e continuam sem qualquer tento sofrido em seis encontros oficiais esta época.

As ‘águias’, que têm menos um jogo na I Liga, face ao adiamento da partida da primeira ronda, com o Rio Ave, estão na sexta posição, com seis pontos, a três dos líderes Sporting e Moreirense, enquanto o Tondela é 18.º e último, sem qualquer ponto ou golo marcado.

