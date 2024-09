I Liga: Benfica opera reviravolta com goleada

O Benfica goleou hoje o Gil Vicente, por 5-1, no Estádio da Luz, em jogo da 7.ª jornada da I Liga de futebol em que começou a perder.

Depois de um breve susto com o golo madrugador do Gil Vicente, equipa que vinha de quatro empates consecutivos, apontado por Félix Correia, aos oito minutos, o Benfica reagiu e virou o resultado ainda antes do intervalo, com tentos de Otamendi, aos 17, e de Aktürkoglu, aos 25, tendo Amdouni, aos 78, Florentino, aos 90, e Rollheiser, aos 90+4, completado a goleada.

Com esta vitória, o Benfica subiu provisoriamente ao segundo lugar, com 16 pontos, menos cinco do que o comandante Sporting, e mais um do que o FC Porto, terceiro, mas com menos um jogo, enquanto os gilistas ocupam para já o 12.º posto, com sete.