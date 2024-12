I Liga: Benfica cede empate ao cair do pano na Vila das Aves

O Benfica não foi além de um empate a uma bola no duelo com o AVS, disputado este domingo na Vila das Aves.

Os lisboetas estiveram a ganhar até bem perto do fim, fruto do golo de Zeki Amdouni, aos 17’, mas os avenses acabariam por restabelecer a igualdade bem perto do fim, por intermédio de Christian Devenish, aos 90’+4.

Com este resultado o Benfica mantém-se no 2.º lugar com 32 pontos, a quatro do líder Sporting, que tem mais um jogo disputado. Já o AVS segue no 14.º lugar com 12 pontos, os mesmos que o 13.º Estrela Amadora e o 15.º Nacional.