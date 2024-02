Gregório Faria venceu hoje a Rampa da Ponta do Sol, primeira prova do calendário automobilístico regional. O piloto do protótipo AG AG 1000 repetiu assim o resultado do ano passado, ao vencer a prova pelo segundo ano consecutivo.

Apesar de não ter terminado a quarta e última subida oficial, devido a um furo num pneu, Gregório Faria já tinha vencido todas as três subidas anteriores, garantindo por isso o melhor resultado no somatório dos dois melhores tempos.

Gregório Faria terminou a Rampa da Ponta do Sol com um tempo total de 6:41.814, seguido de André Silva, no segundo lugar, com 6:49.016, e de António Giestas, em terceiro, com 6:49.119, dois pilotos ao volante de um BRC CM 02.