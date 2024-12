Até ao final deste ano serão pagos quase 8 milhões de euros referentes ao Plano Regional de Apoio ao Desporto (PRAD). A decisão foi tomada em Conselho de Governo que aprovou 88 resoluções e respetivos contratos-programa de desenvolvimento desportivo (CPDD). Este o assunto que faz manchete na capa desportiva do Jornal de hoje.

No futebol, a nível internacional, o CR7 marcou mas Al Nassr perdeu.

Já a nível nacional, no Marítimo, o guarda-redes Samu ganhou nova vida.

No Nacional, os alvinegros defrontam, hoje, o Gil Vicente, no morte do país, onde procuram a vitória na luta pela manutenção.

Quanto ao basquetebol, fique a saber que a AD GALOMAR recebe o FC Porto. A equipa madeirense enfrenta um encontro difícil.

Tenha uma boa leitura nesta véspera de feriado!