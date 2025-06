Bom dia!

A seleção nacional de futebol feminino precisava apenas de um empate para atingir o play-off de manutenção no grupo A da Liga das Nações. Mas, ontem, nos Barreiros, acabou derrotada (0-3), com estrondo, frente a uma Bélgica acessível. Desaire abre discussão sobre o futuro.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o Alemanha-Portugal. Martínez aponta ao título. Equipa das Quinas defronta hoje (20h00) o conjunto germânico. Selecionador assume dúvidas sobre a utilização dos campeões do PSG.

Por cá, Luís Esteves prolonga tabu sobre a continuidade no Nacional e Joaquim Carvalho e Ana Gouveia conquistam medalhas nos nacionais de natação adaptada.

Saiba ainda que no andebol, Festa do Académico movimentou complexo do Lido.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quarta-feira!