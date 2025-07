Bom dia!

Capa preta a assinalar a morte de Diogo Jota e do irmão André Silva, com destaque para o naufrágio na Suíça. Portugal foi goleado ontem, na estreia no Europeu Feminino, contra a Espanha. Golos madrugadores castigaram as ‘navegadoras’.

Saiba ainda que no Nacional a bola já rolou na Choupana com a manutenção no horizonte.

Quanto ao Marítimo, Vítor Matos tomou o pulso ao plantel com treino bidiário.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta sexta-feira!