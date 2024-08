É mais um reforço de peso para os verde-rubros.

O médio Fransérgio está de regresso ao Marítimo.

Depois de várias incidências sobre este negócio, este vai mesmo realizar-se.

Apesar de o empresário do futebolista, Marcelo Lipatin estar ‘fechado em copas’ tudo indica que o negócio vai mesmo ser consumado.

Isto porque a gestora de marketing do futebolista publicou uma foto no Estádio do Marítimo com uma mensagem: “Sim, é para subir”.