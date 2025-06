Francisco Neto: “Ficamos muito contentes por estar na ilha”

A Seleção Nacional Feminina joga amanhã um jogo decisivo para a continuidade na Liga A da Liga das Nações.

A partida contra a Bélgica acontece a partir das 18h00, no Estádio do Marítimo, no Funchal. Um duelo em que o selecionador nacional pretende que conte com muitos adeptos nas bancadas.

Na conferência de imprensa que ocorreu esta segunda-feira, antes do treino desenvolvido no relvado dos Barreiros, o selecionador nacional Francisco Neto partilhou a ambição da equipa para este encontro e a satisfação em atuar na Madeira.

Questionado sobre uma eventual motivação diferente pelo facto da Seleção atuar fora do espaço continental, Francisco Neto salientou que a Madeira “é Portugal” e que a partida vai acontecer “perante os adeptos portugueses”.

“Ficamos muito contentes de estar na ilha. Queremos muito sentir o carinho. Há muito tempo que não vínhamos cá. A última vez que a Seleção A Feminina veio cá foram em jogos particulares com a Suíça, há mais de 11 anos. Ainda não era eu o treinador”.

“Queremos muito sentir o ambiente aqui. Temos muito boas referências das jogadoras daqui [Fátima Pinto e Telma Encarnação] e acreditamos que amanhã iremos ter um estádio cheio, sem dúvida nenhuma. Para atingirmos os nossos objetivos precisamos do estádio cheio. Contamos com o apoio de todos os portugueses”, salientou Francisco Neto.

Portugal, que ocupa o 3.º lugar do Grupo A3, com 4 pontos, e Bélgica, 4.ª e última colocada, com três, medem forças num embate que vai decidir quem segue para um play-off de manutenção com um dos segundos colocados da Liga B, ao passo que o último classificado é despromovido de escalão.