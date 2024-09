Francisco Conceição estreia-se a marcar pela Juventus

Após três empates, a ‘vecchia signora’ regressou aos triunfos e subiu provisoriamente à liderança da Liga italiana, com 12 pontos, mais um do que Torino, AC Milan e Inter Milão e mais dois do que Nápoles e Udinese, enquanto o Génova é 16.º, com apenas cinco.

No domingo, a Juventus pode ser ultrapassada por Torino e Nápoles, que jogam, respetivamente, com Lazio e Monza.

Mais cedo, o Inter Milão também tinha regressado aos triunfos na Liga italiana, após um empate em casa do Monza e da derrota caseira perante o rival AC Milan, vencendo em casa da Udinese, por 3-2.

Em Udine, o argentino Lautaro Martínez foi a grande figura do encontro, ao ‘bisar’, aos 45+3 e 47 minutos.

Antes, o italiano Davide Frattesi tinha adiantado os campeões italianos, logo aos 42 segundos, com o belga Christian Kabasele a empatar aos 35. O italiano Lorenzo Lucca reduziu para os visitados, aos 83.