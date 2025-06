O Clube de Ténis do Funchal (CTF) organizou, no último fim-de-semana, a 2.ª Etapa do Circuito Juvenil CTF, destinada ao escalão sub-12, reunindo jovens atletas da Madeira.

A fase de grupos, disputada no sábado, definiu os finalistas da competição. No quadro feminino, garantiram a passagem à fase seguinte Francisca Marques Pestana (CTF), Leonor Ramos (CTF), Emily Pereira (Roberto Costa TC) e Gabriela Pestana (Roberto Costa TC). Nos masculinos, avançaram Martim Nunes (Roberto Costa TC), Tomás Velosa (Roberto Costa TC), Mário Nascimento (CD Nacional) e Rodrigo Fernandes (Ludens CM).

Já no domingo, foram disputadas as fases eliminatórias. Na final feminina, Francisca Marques Pestana (CTFunchal) impôs-se frente a Emily Pereira (Roberto Costa TC), conquistando o título. No quadro masculino, Martim Nunes (Roberto Costa TC) venceu Tomás Velosa (Roberto Costa TC), sagrando-se campeão da etapa.

Nos pares, os vencedores foram, no setor feminino, a dupla Francisca Marques Pestana / Leonor Ramos (CTFunchal), enquanto no setor masculino o troféu foi para Martim Nunes e Tomás Velosa (ambos do Roberto Costa TC).

Com um total de 14 participantes nos singulares e 16 nos pares, a prova destacou-se não só pela qualidade do ténis apresentado, mas também pelo ambiente de fair-play e camaradagem entre os jovens atletas.