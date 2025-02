A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) apresentou um resultado positivo intermédio de cerca de sete milhões de euros, número que aponta para o maior volume de rendimentos de sempre no final da época 2024/25, anunciou hoje o organismo.

A direção da FPF analisou as contas individuais semestrais reportadas a 31 de dezembro de 2024, referentes à época 2024/25, com um resultado positivo de cerca de sete milhões de euros (ME), resultantes de rendimentos de 60,6 ME e gastos de 53,6 ME.

“De acordo com o atual contexto, a direção liderada por Fernando Gomes prevê um resultado líquido final de cerca de 8,3 ME, provenientes de rendimentos de 130,1 ME – valor nunca alcançado - e gastos de 121,8 ME”, refere a federação.

Segundo o organismo, todos os exercícios, durante os três mandatos do presidente Fernando Gomes, que está de saída do cargo, tiveram resultados positivos.

Na última reunião da direção liderada por Fernando Gomes foram ainda aprovados votos de louvor ao diretor-geral Luís Sobral, à diretora-geral adjunta Mafalda Urbano e à secretária-geral Teresa Romão, bem como a todos os diretores funcionais da FPF.