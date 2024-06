Organizada pela Direção Regional de Desporto, decorreu esta manhã, no auditório da Escola Horácio Bento de Gouveia a ação de formação, ‘O treinador - rumo à excelência’, uma iniciativa que aconteceu no âmbito das comemorações do dia Olímpico.

Presentes para além de cerca de 60 técnicos do movimento associativo regional, destaque para os oradores convidados a partilharem as suas experiências. Nas modalidades individuais, Alípio Silva, Marco Oliveira, António Pereira e Ruben Canteiro, um módulo que teve como moderador Hélder Lopes da Universidade da Madeira.

O segundo módulo, moderado por Jaime Lucas, ex presidente do IDRAM, foi dedicado às modalidades Olímpicas coletivas contou com a participação de Paulo Fidalgo, Ricardo Nunes, João Freitas e Nelson Jardim.

A importância do papel do treinador no processo de treino desde a formação ao alto rendimento, como meio para se atingir a excelência, foi nota comum entre os intervenientes, que salientaram igualmente a importância dos líderes técnicos cada vez mais assumirem também um papel de gestores de equipas mais alargadas no processo de treino.

O Diretor Regional de Desporto David Gomes, que abriu os trabalhos, enalteceu a relevância da realização destes momentos de partilha de conhecimento e de reflexão entre um conjunto de técnicos, todos eles ligados a projetos de qualidade e onde o trabalho do treinador tem assumido um papel crucial na elevação da qualidade da intervenção junto dos atletas.