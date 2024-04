Formação “Desporto e Saúde” juntou 70 participantes

Este evento, foi realizado em parceria com o Serviço Regional de Proteção Civil e Delegação Regional da Cruz Vermelha Portuguesa e faz parte do plano anual de formação, da Direção Regional de Desporto.

A Direção Regional de Desporto, promoveu, no auditório da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas, uma ação de formação denominada Desporto e Saúde “Primeiros Socorros na Prática Desportiva e Suporte Básico de Vida / Gestos que Salvam Vidas”, uma iniciativa que contou presença de cerca de 70 participantes, entre técnicos e agentes desportivos dos clubes e associações regionais.

Por um desporto mais seguro

David Gomes, destacou a ‘importância das parcerias com outras entidades, em particular com a Universidade da Madeira, Cruz Vermelha Portuguesa e o Serviço Regional de Proteção Civil, na organização deste tipo de iniciativas’’.

O dirigente começou por reforçar igualmente a pertinência da realização desta formação ‘que vai de encontro às necessidades do movimento associativo regional e às temáticas sugeridas por parte de muitos técnicos e agentes desportivos’.

O diretor regional de desporto destacou igualmente a pertinência da temática da formação que é de extrema relevância. ‘Nós queremos cada vez mais e melhor prática desportiva, o que significa dizer também uma prática desportiva mais segura e todos, os que estão envolvidos no processo de treino, de aprendizagem, de desenvolvimento desportivo têm essa prioridade.

Hoje numa perspetiva de maior abrangência etária, até no processo do envelhecimento ativo, cada vez mais temos de ter cuidados acrescidos, naquilo que é a prescrição do exercício e obviamente também, na segurança com que o fazemos. Por muito criteriosos que possamos ser, por muito competentes que sejamos, o incidente pode acontecer, o acidente pode ocorrer. É bom por isso capacitar e dotar os nossos agentes desportivos de conhecimentos nesta área, para que tenhamos capacidade para uma primeira intervenção que salvaguarde o bem estar dos nossos atletas’.

Catarina Fernando destaca importância do evento

A vice-reitora da Universidade da Madeira, Catarina Fernando, por seu turno, louvou a iniciativa da Direção Regional de Desporto, destacando.

‘É imprescindível na área do desporto e é inquestionável por todos nós a importância deste tipo de formação. No desporto nós temos uma particularidade que é a atividade desportiva, pelas emoções que gera e pelas motivações, faz com que o individuo se aproxime muitas vezes dos seus limites e nessas situações, dos limites, naturalmente o risco de um incidente ou acidente aumenta, em determinadas situações, quer sejam no desporto competitivo, quer sejam no formativo ou mesmo de lazer. No fundo, aquela motivação própria do desporto vai levar a que uma pessoa se queira superar e elevar ao mesmo tempo o risco de acontecer alguma coisa. E aumentando esse risco é fundamental estarmos preparados para tal, dai a importância destes momentos formativos”.