Foram precisos penáltis após 120 minutos sem golos para encontrar o vencedor da Taça da Madeira. Ontem, o Pontassolense foi mais feliz e ergueu o quarto troféu da sua história.

Na edição de Desporto de hoje o JM, trazemos também o desempenho do Nacional. O emblema alvi-negro voltou a perder (1-2) em casa, pela terceira vez consecutiva, diante de um Vitória eficaz, e continua sem fechar as contas da permanência.

Hoje, na II Liga, Ivo Vieira quer que o Marítimo jogue pela dignidade.

”Águia voa firme para o dérbi”; “Centenário do 1.º de Maio movimenta centenas; “São Roque discute título nacional frente ao Sporting”; e “CS Madeira acelera para a promoção” compõem as demais chamadas da capa do Desporto do JM.