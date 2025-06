A capa do Desporto de hoje do JM é dominada pela festa do padel que regressa este ano ao Porto Santo.

Com efeito, o Hotel Vila Baleira vai acolher uma nova edição do BYD Porto Santo Padel Trophy, powered by Coral Puro Malte, organizado em parceria com o JM.

O evento decorre entre os dias 11 e 14 de agosto e promete voltar a registar grande adesão de atletas e adeptos da modalidade.

Para além da vertente desportiva, há muito entretenimento, prémios e convívios preparados.

Esta capa tem também em destaque o madeirense Henrique Araújo.

Depois de igualar o máximo de presenças nos sub-21, o avançado já espreita o recorde de 16 golos de Hélder Postiga. Faltam quatro golos.

”Sporting conquista Taça da Madeira de juniores”; “Nacional segura capitães”; e “Bernardo Sousa termina em 9.º em Le Mans” fazem as restantes chamadas de hoje.