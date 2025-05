Aproxima-se a Festa do Desporto Escolar, cuja cerimónia de abertura terá lugar no Estádio do Marítimo, no próximo dia 23 de maio, pelas 20h30, com abertura de portas ao público a partir das 19h.

A cerimónia marca o arranque de uma semana dedicada ao desporto, com atividades a decorrer entre os dias 26 e 30 de maio.

’Senhora do Mar – A Esperança. A Virtude Menor Mas a Mais Forte’ é o tema do espetáculo gímnico desta edição, juntando cerca de 2000 crianças, adolescentes, seniores da Madeira e Porto Santo no relvado dos Barreiros. O momento antecede a cerimónia protocolar.

A conferência de imprensa de apresentação decorreu esta manhã no Madeira Shopping, centro comercial que se associa novamente ao Desporto Escolar, recebendo ao longo da semana modalidades como o xadrez ou o jump for fun.

Na ocasião, Elmano Santos, da direção de serviços do Desporto Escolar, destacou que para além da prática desportiva, a Festa promove a socialização e os hábitos de vida saudável. E até tendo em conta que 2025 é ano de Jubileu, a Festa procurará incentivar os jovens a ter um novo olhar sobre o mundo, através da correção de desigualdades e resolução de conflitos.

Já o secretário regional da Educação, Jorge Carvalho, destacou que a Festa é uma marca do sistema de ensino madeirense, afirmando que a celebração tem características únicas no País.

O governante reforçou que a Região tem a responsabilidade de disponibilizar opções para os jovens encontrarem um espaço de realização para além da escolaridade obrigatória.

Na globalidade a edição de 2025 vai juntar cerca de 8.000 alunos, a mais participada dos últimos anos.