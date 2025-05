Aquela que poderia ter sido uma final antecipada do campeonato da I Liga, entre Benfica e Sporting, acabou por não se concretizar. O embate no dérbi lisboeta empurra a decisão para a próxima jornada, com os ‘leões’ em vantagem. Esta é manchete do JM Desporto, com pormenores sobre o jogo realizado na Luz.

Na Madeira, penúltima jornada marcada por dois empates, um na I Liga (Nacional 3 - Rio Ave 3) e o outro na II Liga (Marítimo 1 - Oliveirense 1), outro tema em destaque no noticiário desportivo do JM.

O automobilismo esteve em foco durante dois dias, com o Rali de São Vicente. A prova, com atrasos e peripécias, foi ganha por Miguel Nunes.

Para além dos assuntos em destaque, poderá ler, na edição impressa do Jornal, outras notícias que também fizeram a jornada desportiva, dentro e fora da Região. Boa leitura e bom domingo.

